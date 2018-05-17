Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов вузов, совместно организованной министерством транспорта, связи и высоких технологий, Фондом Гейдара Алиева, министерством образования и Институтом информационных технологий НАНА при поддержке оператора Nar.

Как сообщили Report в компании Nar, по итогам 12-й Олимпиады, первое место заняла команда BEU Programmers Бакинского инженерного университета, в то время как 2-е и 3-е места заняли команды ADA U1 Университета ADA и команда BSU1 Бакинского государственного университета соответственно. Команда Sharper Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики заняла 4-ое место. Победители получили почетные грамоты и дипломы от министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также ценные подарки от оператора Nar.

Целью олимпиады по информатике является повышение уровня знаний студентов в сфере информатики, программирования, повышение интереса студентов к этой области, а также привлечение победителей к участию в международных олимпиадах. Поддерживая проведение олимпиады, Nar вносит свой вклад в воспитание местных специалистов в сфере ИКТ, и популяризации этой области среди молодежи.

Компания Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93% территории страны, и обслуживает более 2 миллионов абонентов. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.