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Операционная система Linux побила рекорд по установкам на ПК

Операционная система Linux побила рекорд по установкам на ПК Операционная система Linux впервые за 30 лет после выхода увеличила долю использования на настольных ПК до рекордных 3%.
ИКТ
13 июля 2023 г. 06:37
Операционная система Linux побила рекорд по установкам на ПК

Операционная система Linux впервые за 30 лет после выхода увеличила долю использования на настольных ПК до рекордных 3%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место в сегменте ОС для компьютеров предсказуемо занимает Windows с долей в 68,15%.

Вторая строчка за macOS от Apple — 21,38%. При этом ChromeOS удалось сохранить третье место (4,15%). Однако ОС от Google идет с заметным отставанием от разработок Microsoft и Apple.

Согласно данным за июнь, ОС семейства Linux используются на 3,08% ПК. Примечательно, что около 3,24% компьютеров в мире управляются FreeBSD или неизвестными ОС.

По сравнению с 2018 годом доля Linux удвоилась — тогда она составляла лишь 1,64%. При этом macOS нарастила долю с 12,33% до 21,38%. Windows же теряет былую популярность. В 2018 году ОС от Microsoft была установлена на 82% всех ПК в мире.

Linux наиболее популярная как ОС для серверов, суперкомпьютеров, интернета вещей и встроенных компьютеров. При покупке ПК и ноутбуков пользователи предпочитают Windows и macOS.

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