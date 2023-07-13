Операционная система Linux побила рекорд по установкам на ПК

Операционная система Linux впервые за 30 лет после выхода увеличила долю использования на настольных ПК до рекордных 3%.

Операционная система Linux впервые за 30 лет после выхода увеличила долю использования на настольных ПК до рекордных 3%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место в сегменте ОС для компьютеров предсказуемо занимает Windows с долей в 68,15%.

Вторая строчка за macOS от Apple — 21,38%. При этом ChromeOS удалось сохранить третье место (4,15%). Однако ОС от Google идет с заметным отставанием от разработок Microsoft и Apple.

Согласно данным за июнь, ОС семейства Linux используются на 3,08% ПК. Примечательно, что около 3,24% компьютеров в мире управляются FreeBSD или неизвестными ОС.

По сравнению с 2018 годом доля Linux удвоилась — тогда она составляла лишь 1,64%. При этом macOS нарастила долю с 12,33% до 21,38%. Windows же теряет былую популярность. В 2018 году ОС от Microsoft была установлена на 82% всех ПК в мире.

Linux наиболее популярная как ОС для серверов, суперкомпьютеров, интернета вещей и встроенных компьютеров. При покупке ПК и ноутбуков пользователи предпочитают Windows и macOS.