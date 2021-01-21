О нас
Report Georgia
Аудио новости

Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию Над этим сейчас работают программисты Google
ИКТ
21 января 2021 г. 17:51
Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.

В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения Достлуг
ФотоАзербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"
21 января 2021 г. 14:25
Первый снег в Баку
ФотоПервый снег в Баку
21 января 2021 г. 12:39
В США почтили память жертв трагедии 20 января
ФотоВ США почтили память жертв трагедии 20 января
21 января 2021 г. 12:26
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса
План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 10:57
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
20 января 2021 г. 15:28
Президент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
ФотоПрезидент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
20 января 2021 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi