Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.
В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.