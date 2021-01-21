Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

Над этим сейчас работают программисты Google

В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.

В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.