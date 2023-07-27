Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое

Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал (с апреля по июнь) 2023 года составила 668,5 млрд. вон (около $525,3 млн), что ниже того же показателя за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал (с апреля по июнь) 2023 года составила 668,5 млрд. вон (около $525,3 млн), что ниже того же показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report , об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет компании. В Samsung снижение прибыли связывают с низким спросом на чипы памяти.

Агентство отмечает, что объем операционной прибыли за второй квартал текущего года — самый низкий показатель квартальной прибыли компании с первого квартала 2009 года. Чистая прибыль за отчетный период упала в Samsung на 84,5% год к году — до 1,72 трлн вон, а объем продаж снизился на 22,3% — до 60 трлн. вон.

"Ожидается, что во второй половине года мировой спрос будет постепенно восстанавливаться, что должно привести к улучшению доходов за счет компонентного бизнеса", - отметила пресс-служба Samsung.

Напомним, что 7 июля южнокорейская компания опубликовала предварительные финансовые результаты за второй квартал. Тогда уровень падения операционной прибыли был оценен примерно в 96%.