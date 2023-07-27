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Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое

Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал (с апреля по июнь) 2023 года составила 668,5 млрд. вон (около $525,3 млн), что ниже того же показателя за аналогичный период прошлого года.
ИКТ
27 июля 2023 г. 08:59
Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала почти вдвое

Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал (с апреля по июнь) 2023 года составила 668,5 млрд. вон (около $525,3 млн), что ниже того же показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет компании. В Samsung снижение прибыли связывают с низким спросом на чипы памяти.

Агентство отмечает, что объем операционной прибыли за второй квартал текущего года — самый низкий показатель квартальной прибыли компании с первого квартала 2009 года. Чистая прибыль за отчетный период упала в Samsung на 84,5% год к году — до 1,72 трлн вон, а объем продаж снизился на 22,3% — до 60 трлн. вон.

"Ожидается, что во второй половине года мировой спрос будет постепенно восстанавливаться, что должно привести к улучшению доходов за счет компонентного бизнеса", - отметила пресс-служба Samsung.

Напомним, что 7 июля южнокорейская компания опубликовала предварительные финансовые результаты за второй квартал. Тогда уровень падения операционной прибыли был оценен примерно в 96%.

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Версия на английском языке Samsung says second-quarter operating profit fell 95 percent

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