О нас

OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях

OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях Американская компания OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта (ИИ), удалив оттуда прямой запрет на применение своей технологии в военных целях.
ИКТ
13 января 2024 г. 06:09
OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях

Американская компания OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта (ИИ), удалив оттуда прямой запрет на применение своей технологии в военных целях.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Intercept.

До 10 января на странице с правилами применения продуктов OpenAI существовало положение, не разрешающее использовать ИИ для "деятельности, сопряженной с высоким риском физического вреда", включая "разработку оружия" и "военные действия". Эти нормы исключали использование ChatGPT министерством обороны или другими военизированными государственными органами.

В новой версии правил сохранился запрет на применение нейросетей OpenAI для причинения вреда себе или другим, включая создание или использование оружие, однако пункт о недопустимости использования в армии и военном деле исчез.

В OpenAI объяснили редактирование политики использования ChatGPT необходимостью упростить свод правил и принципов. В компании подчеркнули, что требование "не причинять вред себе и другим" остается максимально широким и уточнено запретом на разработку и использование оружия с помощью чат-бота.

"Любое использование наших технологий, в том числе военными, для "разработки или использования оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности, участвовать в несанкционированной деятельности, нарушающей безопасность какой-либо службы или системы, запрещено", — сообщили представители OpenAI журналистам в ответе на запрос о комментарии.

По словам опрошенных изданием экспертов, OpenAI постепенно идет навстречу Пентагону и разведывательному сообществу США.

"Похоже, что новая политика использования ChatGPT избегает ассоциаций с военными контрактами и ​​боевыми операциями, уделяя особое внимание оружию", — отметила профессор Ланкастерского университета и и член Международного комитета по контролю над роботизированным вооружением Люси Сучман.

Даже если ChatGPT не будет использоваться непосредственно в боевых операциях, его работа поможет армии решать задачи, связанные с военными действиями и применением насилия, отметили специалисты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бывший вице-президент США Альберт Гор покинет совет директоров Apple
Бывший вице-президент США Альберт Гор покинет совет директоров Apple
12 января 2024 г. 15:33
BCG: Интеграция ИИ в различные бизнес-функции стоит на повестке у ведущих компаний
BCG: Интеграция ИИ в различные бизнес-функции стоит на повестке у ведущих компаний
12 января 2024 г. 15:14
В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции
В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции
11 января 2024 г. 17:34
Cайт и мобильное приложение Правительственного платежного портала прекратили работу
Cайт и мобильное приложение Правительственного платежного портала прекратили работу
10 января 2024 г. 23:25
В Нахчыване будет построен дата-центр
В Нахчыване будет построен дата-центр
10 января 2024 г. 18:33
Азеркосмос выбирает страховщика для спутника Azerspace-1
"Азеркосмос" выбирает страховщика для спутника Azerspace-1
9 января 2024 г. 13:40
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
8 января 2024 г. 15:31
В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181
В Баку к 2040 году число почтовых отделений достигнет 181
8 января 2024 г. 12:27
В 2027 году удельный вес пользователей интернета в Баку достигнет 98%
В 2027 году удельный вес пользователей интернета в Баку достигнет 98%
8 января 2024 г. 10:20
В Азербайджане утверждены показатели качества интернет-услуг
В Азербайджане утверждены показатели качества интернет-услуг
8 января 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi