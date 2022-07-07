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ООО "Азерпочт" вышло на прибыль

ООО "Азерпочт" вышло на прибыль ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана после 2-летнего перерыва вновь начало работать с прибылью.
ИКТ
7 июля 2022 г. 17:28
ООО Азерпочт вышло на прибыль

ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана после 2-летнего перерыва вновь начало работать с прибылью.

Об этом Report сообщил председатель правления компании Афган Джалилов.

"Согласно международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), "Азерпочт" завершил 2020 год с убытком в 7,7 млн манатов. В результате предпринятых шагов в 2021 году нам удалось снизить убытки до 3,4 млн манатов. Пять месяцев 2022 года мы завершили с прибылью. Постараемся продолжить эту тенденцию", - отметил А.Джалилов.

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