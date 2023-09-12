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ООН: В мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек

ООН: В мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек Около 2,6 млрд человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к интернету, следует из заявления Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН. При этом в МСЭ подчеркнули, что число людей, не подключенных к интернету с каждым годом снижается. В 2022 г
ИКТ
12 сентября 2023 г. 20:00
ООН: В мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек

Около 2,6 млрд человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к интернету.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН.

При этом в МСЭ подчеркнули, что число людей, не подключенных к интернету с каждым годом снижается. В 2022 году их было 2,7 млрд.

"По оценкам, в 2022 году не были подключены к интернету 2,7 млрд. человек, и в 2023 году это число снизится, и в итоге по-прежнему будет лишено возможности установления соединений 33% населения Земли. 5,4 млрд. человек, что составляет 67% населения Земли, теперь подключены",— говорится в заявлении МСЭ.

По оценке МСЭ, наиболее интенсивный рост числа людей, имеющих доступ к интернету, наблюдается в странах с низким уровнем доходов. В них за 2022 год количество интернет-пользователей увеличилось на 17%.

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