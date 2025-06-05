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ООН: Азербайджан признан региональным лидером в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры

ООН: Азербайджан признан региональным лидером в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры Азербайджан стал лидером в своем регионе в продвижении искусственного интеллекта (ИИ) во благо общества и развитии цифровой инфраструктуры.
ИКТ
5 июня 2025 г. 10:35
ООН: Азербайджан признан региональным лидером в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры

Азербайджан стал лидером в своем регионе в продвижении искусственного интеллекта (ИИ) во благо общества и развитии цифровой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Всемирной туристской организации (UN Tourism) Наталия Байона в ходе проходящего в Баку 71-го заседания Европейской комиссии ООН по туризму.

"Азербайджан смотрит в будущее. 2,3 миллиона человек, или 23% населения страны, находятся в возрасте от 14 до 29 лет. Именно в этот период жизни важно показать молодежи, какие возможности открывает туризм - и что они могут привнести в эту отрасль. Уровень грамотности в стране составляет 100%. И мне особенно приятно видеть, что молодежь разделяет мою страсть к предпринимательству и инновациям", - подчеркнула она.

Н.Байона отметила, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью реальности, однако подчеркнула, что технологии не могут заменить человеческий фактор в туризме.

"Азербайджан стал региональным лидером в продвижении искусственного интеллекта на благо общества и развитии цифровой инфраструктуры. Поздравляю страну с этой амбициозной позицией. Та же энергия и позитив, которые мы видим здесь, ощущаются по всей Европе", -— сказала представитель ООН.

По ее словам, Баку продемонстрировал значительный прогресс за последние шесть лет.

"Для меня - особое удовольствие вновь оказаться в этом историческом, ярком и живом городе. Уникальное сочетание современности и традиций делает Баку по-настоящему особенным. Я всегда говорю, что туризм - самая человечная из всех отраслей экономики. У него самое большое сердце, и он предоставляет широкие возможности для молодежи, женщин - и, в конечном итоге, для всех. Азербайджан лишь укрепляет мою уверенность в этом. Это страна, которая с гордостью хранит и развивает свои традиции и культурное наследие-, - добавила Н. Байона.

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Версия на английском языке UN: Azerbaijan recognized as regional leader in AI, digital infrastructure
Версия на азербайджанском языке BMT: Azərbaycan süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur sahəsində regional lider kimi tanınıb

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