Олег Пекось: Узбекистан видит потенциал для создания цифрового рынка с Азербайджаном

Создание общего цифрового рынка между Азербайджаном и Узбекистаном обладает высоким потенциалом.

Создание общего цифрового рынка между Азербайджаном и Узбекистаном обладает высоким потенциалом.

Об этом в интервью Report заявил первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось.

"Создание общего цифрового рынка между Азербайджаном и Узбекистаном обладает высоким потенциалом. Объединение усилий в сфере информационных технологий позволит упростить трансграничную цифровую торговлю, обеспечить свободное движение IT-услуг и кадров, а также создать благоприятные условия для масштабирования стартапов и внедрения инновационных решений", - сказал он.

По его словам, для реализации такой инициативы необходимы конкретные шаги: подписание двустороннего соглашения о цифровом сотрудничестве, создание рабочей группы по согласованию технических и нормативных аспектов, запуск пилотных цифровых проектов (таких как совместные маркетплейсы, платформа электронного документооборота, образовательные порталы), а также развитие цифровой инфраструктуры.

Пекось также отметил, что на сегодняшний день среди резидентов IT Park Uzbekistan 6 компаний с азербайджанским капиталом (PUSH30, SOFTGILE, FINANCIAL CHAIN CORPORATION). На данных предприятиях работают 115 человек, а по итогам 2024 года объем оказанных этими предприятиями услуг составил 51,3 млрд сумов (свыше $4 млн).

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.