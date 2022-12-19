Около 60% опрошенных высказались за уход Маска с поста главы Twitter
Около 60% опрошенных высказались за уход Маска с поста главы TwitterПредприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter создал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы одноименной компании.
Предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter создал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы одноименной компании.
Как сообщает Report, опрос будет активен в течение 12 часов.
"Должен ли я оставить пост главы Twitter? Я буду руководствоваться результатами этого голосования", - написал он.
На 7:00 по бакинскому времени уже проголосовало почти 9 млн пользователей, из которых 57 % процентов высказались за уход предпринимателя с поста руководителя компании.
Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.
Напомним, что 27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.