Около 60% опрошенных высказались за уход Маска с поста главы Twitter

Предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter создал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы одноименной компании.

Как сообщает Report , опрос будет активен в течение 12 часов.

"Должен ли я оставить пост главы Twitter? Я буду руководствоваться результатами этого голосования", - написал он.

На 7:00 по бакинскому времени уже проголосовало почти 9 млн пользователей, из которых 57 % процентов высказались за уход предпринимателя с поста руководителя компании.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.