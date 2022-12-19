Около 60% опрошенных высказались за уход Маска с поста главы Twitter

Предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter создал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы одноименной компании.

Предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter создал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы одноименной компании.

Как сообщает Report , опрос будет активен в течение 12 часов.

"Должен ли я оставить пост главы Twitter? Я буду руководствоваться результатами этого голосования", - написал он.

На 7:00 по бакинскому времени уже проголосовало почти 9 млн пользователей, из которых 57 % процентов высказались за уход предпринимателя с поста руководителя компании.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Напомним, что 27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.