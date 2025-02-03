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Официальный сайт USAID не работает, деактивирован и "X"

Официальный сайт USAID не работает, деактивирован и "X" Официальный веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил свою деятельность и в настоящее время недоступен.
ИКТ
3 февраля 2025 г. 13:17
Официальный сайт USAID не работает, деактивирован и X

Официальный веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID) недоступен.

Как сообщает Report, при попытке зайти на сайт пользователи сталкиваются с ошибкой доступа после того, как финансирование программ USAID было приостановлено новой американской администрацией.

Агентство обвиняют в коррупции, в результате чего средства, которые должны идти на программу помощи нуждающимся странам и сообществам разворовываются.

Илон Маск подтвердил, что только менее 10% иностранной помощи идет действительно нуждающимся людям. Миллиардер же Дэн Пена говорит, что из денег, обещанным бедным странам, им ничего не достается, эта цифра ближе к 0%.

Все все деньги, обещанные бедным странам, "разворовываются", заявил он.

"Мы могли бы решить проблему бедности во всем мире росчерком пера. И знаете, почему они не делают этого в Африке, Эфиопии и где бы то ни было? Из-за коррупции", - заявил он, добавив, что все знают об этом, но никто не говорит.

Помимо вебсайта, деактивирован и аккаунт USAID в "Х".

Напомним, что руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации организации.

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Версия на азербайджанском языке USAID-in rəsmi saytı fəaliyyətini dayandırıb

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