О нас
Report Georgia
Аудио новости

Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию

Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию Главный технический директор Facebook Inc. Майк Шрепфер, проработавший в компании 13 лет, уйдет в отставку в следующем году.
ИКТ
23 сентября 2021 г. 08:06
Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию
Майк Шрепфер

Главный технический директор Facebook Inc. Майк Шрепфер, проработавший в компании 13 лет, уйдет в отставку в следующем году.

Как передает Report, об этом отмечает Bloomberg cо ссылкой на внутрикорпоративное сообщение Марка Цукерберга.

Вместо Шрепфера курировать работу социальной сети в сегменте искусственного интеллекта, виртуальной реальности и блокчейна будет Эндрю Босворт - еще один ветеран Facebook, вице-президент департамента дополненной и виртуальной реальности.

Уход Шрепфера станет значительной кадровой потерей компании за последние годы на фоне недавних уходов топ-менеджеров. Решение главного техдиректора пришлось на то время, когда Facebook подвергается давлению общественности из-за алгоритмов по контролю контента пользователей. Над решением этой задачи работал отдел Шрепфера, специалисты которого разрабатывали программное обеспечение для искусственного интеллекта.

В начале сентября стало известно, что Facebook читает и делится личными сообщениями из принадлежащего ему мессенджера WhatsApp. При этом глава Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера сотрудникам компании не видны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
Президент Азербайджана выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
22 сентября 2021 г. 17:55
Житель Газаха подорвался на мине
Житель Газаха подорвался на мине
22 сентября 2021 г. 13:50
Первый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
22 сентября 2021 г. 13:36
На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
22 сентября 2021 г. 11:57
Обнародованы требования к работе школьных столовых и буфетов 
Обнародованы требования к работе школьных столовых и буфетов 
22 сентября 2021 г. 11:53
В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной
В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной
22 сентября 2021 г. 11:40
Объявлен порядок организации занятий в вузах
Объявлен порядок организации занятий в вузах
22 сентября 2021 г. 10:45
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
22 сентября 2021 г. 09:56
Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения
Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения
22 сентября 2021 г. 09:47
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем Госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем Госсекретаря США
22 сентября 2021 г. 01:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi