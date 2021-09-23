Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию

Главный технический директор Facebook Inc. Майк Шрепфер, проработавший в компании 13 лет, уйдет в отставку в следующем году.

Главный технический директор Facebook Inc. Майк Шрепфер, проработавший в компании 13 лет, уйдет в отставку в следующем году.

Как передает Report, об этом отмечает Bloomberg cо ссылкой на внутрикорпоративное сообщение Марка Цукерберга.

Вместо Шрепфера курировать работу социальной сети в сегменте искусственного интеллекта, виртуальной реальности и блокчейна будет Эндрю Босворт - еще один ветеран Facebook, вице-президент департамента дополненной и виртуальной реальности.

Уход Шрепфера станет значительной кадровой потерей компании за последние годы на фоне недавних уходов топ-менеджеров. Решение главного техдиректора пришлось на то время, когда Facebook подвергается давлению общественности из-за алгоритмов по контролю контента пользователей. Над решением этой задачи работал отдел Шрепфера, специалисты которого разрабатывали программное обеспечение для искусственного интеллекта.

В начале сентября стало известно, что Facebook читает и делится личными сообщениями из принадлежащего ему мессенджера WhatsApp. При этом глава Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера сотрудникам компании не видны.