 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один из руководителей Facebook уйдет из-за вопросов безопасности

    Алекс Стамос выступал за раскрытие информации о попытках вмешательства государств в работу социальной сети и злоупотреблении ее возможностями

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос покинет свой пост в августе, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Управление Facebook не пришло к единогласному решению, должна ли компания раскрывать информацию о попытках вмешательства государств в работу социальной сети и злоупотреблении ее возможностями.

    А.Стамос выступал за раскрытие большой части таких сведений. Кроме того, он планировал реорганизацию своего подразделения, чтобы эффективнее противостоять злоупотреблениям. Он хотел покинуть компанию в ближайшее время, но руководство уговорило его отработать еще полгода, чтобы передать дела преемнику.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi