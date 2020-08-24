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Очередное обновление Windows вызвало проблемы у пользователей

Очередное обновление Windows вызвало проблемы у пользователей Пользователи Windows отметили очередное проблемное обновление системы
ИКТ
24 августа 2020 г. 22:13
Очередное обновление Windows вызвало проблемы у пользователей

Пользователи Windows отметили очередное проблемное обновление системы.

Как передает Report со ссылкой на издание Windows Latest, На жалобы владельцев лицензионных копий ОС.

Журналисты заметили появившиеся в сети отзывы после релиза системных апдейтов под номерами KB4549951 и KB4566782. Выяснилось, что обновления в некоторых случаях либо не удалось установить из-за неизвестной ошибки, либо установленный апдейт спровоцировал появление неполадок. В частности, из-за развернутых в августе обновлений участились случаи увеличения времени загрузки системы, понижения производительности компьютера, снижения частоты отображения картинки в играх.

"Это обновление сломало мой компьютер. Проводник Windows запускается и зависает", — говорится в одном из отзывов о работоспособности системы. "Каждый раз, когда я пытаюсь выполнить какую-либо операцию, мой экран зависает и не реагирует несколько секунд", — заявил один из пользователей актуальных апдейтов.

Владельцы ПК также заявили, что стали свидетелями появления "синего экрана смерти" (BSoD). По словам журналистов, Microsoft пока не отреагировала на неполадки, вызванные серией обновлений.

В середине августа пользователи Windows обратили внимание на неизвестную ошибку, из-за которой в ОС пропали сохраненные пароли. Microsoft признала проблему, пообещав решить ее в одном из следующих обновлений системы.

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