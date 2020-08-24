Очередное обновление Windows вызвало проблемы у пользователей

Пользователи Windows отметили очередное проблемное обновление системы

Пользователи Windows отметили очередное проблемное обновление системы.

Как передает Report со ссылкой на издание Windows Latest, На жалобы владельцев лицензионных копий ОС.

Журналисты заметили появившиеся в сети отзывы после релиза системных апдейтов под номерами KB4549951 и KB4566782. Выяснилось, что обновления в некоторых случаях либо не удалось установить из-за неизвестной ошибки, либо установленный апдейт спровоцировал появление неполадок. В частности, из-за развернутых в августе обновлений участились случаи увеличения времени загрузки системы, понижения производительности компьютера, снижения частоты отображения картинки в играх.

"Это обновление сломало мой компьютер. Проводник Windows запускается и зависает", — говорится в одном из отзывов о работоспособности системы. "Каждый раз, когда я пытаюсь выполнить какую-либо операцию, мой экран зависает и не реагирует несколько секунд", — заявил один из пользователей актуальных апдейтов.

Владельцы ПК также заявили, что стали свидетелями появления "синего экрана смерти" (BSoD). По словам журналистов, Microsoft пока не отреагировала на неполадки, вызванные серией обновлений.

В середине августа пользователи Windows обратили внимание на неизвестную ошибку, из-за которой в ОС пропали сохраненные пароли. Microsoft признала проблему, пообещав решить ее в одном из следующих обновлений системы.