Объявлены победители конкурса "Герои дня", организованного Nar и TƏBİB

1 место занял рассказ "Ангел в белом платье" автора Вусала Тагибейли

Завершился конкурс сочинений "Герои дня", организованный Nar и TƏBİB. Конкурс, на который были представлены статьи о людях, работающих в разных сферах и отличившихся своим героизмом во время пандемии, вызвал особый интерес в обществе. На конкурс, в котором приняли участие как журналисты, так и пользователи социальных сетей, было подано около 100 заявок. Из этих обращений на рассмотрение жюри поступило 78 статей, соответствующих условиям конкурса.

Как сообщили Report в TƏBİB, главными героями статей являются борющиеся с пандемией на передовой врачи, медсестры, фармацевты, инженеры медицинского оборудования, учителя, готовые обучать своих учеников в любой ситуации, полицейские, отвечающие за общественную безопасность, социальные работники, поспевающие на помощь гражданам, волонтеры, а также журналисты-фотографы, проводящие репортажи из опасных регионов в целях информирования общественности.

"Каждая заявка, присланная для участия в конкурсе, имеет для нас особую ценность. Реальные истории разных героев показали, насколько трудным и ответственным был труд людей, работавших в этот период, а также насколько они были благородными и образцовыми. Как Nar, мы очень рады, что можем внести свой вклад в общественное признание героев дня", - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов.

"Как во всем мире, так и в нашей стране, реализация социальных проектов в рамках мер по борьбе с коронавирусом и интерес людей к этим проектам заслуживают похвалы. В этой борьбе героями дня стали не только представители TƏBİB и проявляющие героизм наши врачи, но и полицейские, транспортники, фармацевты, продавцы, журналисты, учителя, а также представители других профессий, неустанно работающие днем и ночью. В эти дни каждый представитель нашего народа показал истинный пример патриотизма, продемонстрировал национальное единство, помогая друг другу во всех делах. Выздоровление от коронавируса каждого из нас – недостаточно. Путем соблюдения всех правил мы должны огородить все население страны от этого коварного вируса!" - сказала руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.

Победителей конкурса оценивало жюри, состоящее из медиа-экспертов. Основным критерием оценки было качество социального сообщения и контента. Так, по общим результатам, 1 место занял рассказ "Ангел в белом платье" (автор: Вусал Тагибейли), а 2 и 3 места заняли соответственно статьи: "Солдат-победитель апрельской войны борется с COVID" (автор: Аида Эйвазова) и "Мы боролись под огнем и с армянами, и с коронавирусом" (автор: Конул Ибрагим).

Поощрительные места заняли: "Как глаз офтальмолога видит пандемию?" (автор: Севиндж Эминзаде), "Портрет женщины-учителя, борющейся с пандемией во имя своих учеников" (автор: Эльмин Нури), "Все это было всего лишь мгновением" (автор: Азиз Эльханоглу) и сочинение пользователя социальных сетей Ульвии Гулиевой "Мастер проявивший социальную инициативу в период карантина".