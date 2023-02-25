Обсуждены возможности, созданные для предпринимателей льготами, примененными к сектору ИКТ

На встрече с активными участниками инновационной экосистемы министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил широкие возможности, созданные для предпринимателей льготами, примененными к сектору ИКТ в нашей стране.

На встрече с активными участниками инновационной экосистемы министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил широкие возможности, созданные для предпринимателей льготами, примененными к сектору ИКТ в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

В мероприятии приняли участие представители местного стартап-сообщества, руководители компаний, поддерживающих инновационные решения и развитие цифровой среды, а также представители официальных структур и общественности.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии инновационной и стартап-экосистемы, современных вызовах, проблемах.



В своем выступлении министр рассказал о проделанной работе по развитию и укреплению экосистемы, стратегиях, применяемых в этой сфере, и подчеркнул важность новых возможностей, созданных в сфере ИКТ.

Представитель компании Ernst and Young Арзу Гаджиева провела презентацию о поправках в законодательство в связи с развитием технологической экосистемы в Азербайджане.

В завершение состоялось интерактивное обсуждение между участниками мероприятия. Министр и другие официальные лица ответили на вопросы касательно протекающих в экосистеме процессов, реформ по созданию новой бизнес-среды, налоговых льготах в отношении инновационных компаний и др.