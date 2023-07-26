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Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане

Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане Состоялись обсуждения c Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным союзом электросвязи (МСЭ) по проектам, реализуемым в области цифрового развития в Азербайджане.
ИКТ
26 июля 2023 г. 10:28
Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане

Состоялись обсуждения c Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным союзом электросвязи (МСЭ) по проектам, реализуемым в области цифрового развития в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в Twitter.

"Мы встретились с Винченцо Агуаро, главой подразделения ООН по цифровому правительству, и Натальей Мочу, региональным директором МСЭ по странам СНГ. Мы обменялись мнениями о проектах и планах, реализуемых в области цифрового развития в Азербайджане. Гости говорили о важности усилий, предпринимаемых для развития человеческого капитала в Азербайджане, и подчеркнули, что в результате реализации соответствующих проектов наша страна к 2026 году может войти в число мировых лидеров по показателям цифрового правительства", - отметил министр.

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Версия на английском языке Digital development projects in Azerbaijan discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf sahəsində həyata keçirilən layihələr müzakirə edilib

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