Обсуждены проекты в области цифрового развития в Азербайджане

Состоялись обсуждения c Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным союзом электросвязи (МСЭ) по проектам, реализуемым в области цифрового развития в Азербайджане.

Состоялись обсуждения c Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным союзом электросвязи (МСЭ) по проектам, реализуемым в области цифрового развития в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в Twitter.

"Мы встретились с Винченцо Агуаро, главой подразделения ООН по цифровому правительству, и Натальей Мочу, региональным директором МСЭ по странам СНГ. Мы обменялись мнениями о проектах и планах, реализуемых в области цифрового развития в Азербайджане. Гости говорили о важности усилий, предпринимаемых для развития человеческого капитала в Азербайджане, и подчеркнули, что в результате реализации соответствующих проектов наша страна к 2026 году может войти в число мировых лидеров по показателям цифрового правительства", - отметил министр.