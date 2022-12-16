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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ в сфере ИКТ

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ в сфере ИКТ Рашад Набиев обсудил перспективы сотрудничества в области ИКТ с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ).
ИКТ
16 декабря 2022 г. 20:04
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ в сфере ИКТ

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Организации тюркских государств во главе с новоназначенным генеральным секретарем Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Report, об этом в Твиттер написал Рашад Набиев.

"Мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества нашей страны с Организацией в сфере транспорта и ИКТ. Мы проинформировали делегацию о значении Зангезурского коридора для государств-членов и о проделанной работе по строительству транспортной и коммуникационной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Говорили о мерах, предпринимаемых Азербайджаном по облегчению транзита по среднему коридору, в том числе для цифровизации транспортных операций”, - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Organization of Turkic States discuss prospects for cooperation in ICT
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla TDT arasında İKT sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

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