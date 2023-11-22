Обсуждена реализация "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности"

Состоялось специальное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности, посвященное реализации "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Состоялось специальное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности, посвященное реализации "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

На заседании председатель комиссии, начальник Государственной службы Ильгар Мусаев проинформировал о стратегии, утвержденной распоряжением президента от 28 августа 2023 года, отметив, что документ направлен на защиту информационного пространства страны от угроз, совершенствование нормативной правовой базы в сфере информационной безопасности.

Затем началось обсуждение вопросов, включенных в повестку дня комиссии. В целях эффективной организации реализации стратегии в соответствии с повесткой дня проведены обсуждения вокруг создания рабочей группы, состоящей из представителей структур, ответственных за выполнение плана мероприятий. Обсуждены предложения и механизмы, связанные с обеспечением регулярного мониторинга и оценки выполнения мер, предусмотренных стратегией, приняты соответствующие решения. В ходе обсуждений, учитывая масштабность стратегии, было решено собрать проделанную работу в единую базу, а также создать информационный ресурс - портал по координации деятельности рабочих групп и оценке результатов.