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Обсуждена реализация "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности"

Обсуждена реализация "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности" Состоялось специальное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности, посвященное реализации "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".
ИКТ
22 ноября 2023 г. 12:21
Обсуждена реализация Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности

Состоялось специальное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности, посвященное реализации "Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

На заседании председатель комиссии, начальник Государственной службы Ильгар Мусаев проинформировал о стратегии, утвержденной распоряжением президента от 28 августа 2023 года, отметив, что документ направлен на защиту информационного пространства страны от угроз, совершенствование нормативной правовой базы в сфере информационной безопасности.

Затем началось обсуждение вопросов, включенных в повестку дня комиссии. В целях эффективной организации реализации стратегии в соответствии с повесткой дня проведены обсуждения вокруг создания рабочей группы, состоящей из представителей структур, ответственных за выполнение плана мероприятий. Обсуждены предложения и механизмы, связанные с обеспечением регулярного мониторинга и оценки выполнения мер, предусмотренных стратегией, приняты соответствующие решения. В ходе обсуждений, учитывая масштабность стратегии, было решено собрать проделанную работу в единую базу, а также создать информационный ресурс - портал по координации деятельности рабочих групп и оценке результатов.

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Версия на азербайджанском языке “İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair Strategiya”nın icrası müzakirə olunub

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