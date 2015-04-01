Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы создания совместных предприятий в области информтехнологий

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Во время визита мы провели обширные обсуждения с представителями министерства связи и высоких технологий Азербайджана. Во время визита были обсуждены различные аспекты сотрудничества, достигнутые результаты и дальнейшие перспективы".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков, комментируя цель визита в Баку.

По его словам, в первую очередь были рассмотрены возможности создания совместных предприятий в области информтехнологий: "В то же время мы коснулись вопроса создания спутниковой связи. Кроме того, было рассмотрено сотрудничество парков высоких технологий Азербайджана и Белоруссии".