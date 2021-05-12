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Обновление Windows привело к сбою компьютеров

Обновление Windows привело к сбою компьютеров Системный апдейт Windows 10 привел к поломке компьютеров
ИКТ
12 мая 2021 г. 08:01
Обновление Windows привело к сбою компьютеров

Системный апдейт Windows 10 привел к поломке компьютеров.

Как передает Report, об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на многочисленные жалобы пользователей операционной системы от Microsoft. По их словам, проблемы с компьютерами начались после установки драйвера от AMD под номером 9.3.0.221. Данное ПО распространялось через "Центр обновления Windows" и было установлено на некоторые ПК принудительно. В частности, из-за неизвестной ошибки программное обеспечение вызывает появление "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death, BSoD).

Первые отчеты о проблемах с драйверами AMD появились еще в конце апреля — на неполадки обратили внимание пользователи бета-версии Windows 10. Судя по отзывам, дефективный драйвер каким-то образом миновал систему проверки Windows и оказался развернутым на компьютерах под управлением ОС версий 2004 и 20H2.

"Вчера Windows автоматически установила драйвер AMD. После перезагрузки на моем компьютере стали появляться многочисленные "синие экраны смерти"", — рассказал один из обладателей лицензионной копии Windows на форуме Microsoft. "Единственный способ решить проблему — сделать восстановление системы", — отметил другой пользователь.

Microsoft пока что публично не отреагировала на проблему. Однако пожелавший остаться анонимным сотрудник корпорации в разговоре с журналистами признался, что инженеры уже удалили проблемный апдейт из "Центра обновления Windows".

В конце апреля Microsft признала свою ошибку и выпустила срочное обновление, исправляющее актуальные проблемы в Windows. Ранее пользователи ОС нашли ошибки в актуальных апдейтах KB5000842 и KB5001330.

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