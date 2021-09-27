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Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров

Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы
ИКТ
27 сентября 2021 г. 19:27
Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров

Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки.

Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений.

В Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.

Напомним, что запуск новой Windows 11 запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям ОС.

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