Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров

Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы

Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки.

Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений.

В Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.

Напомним, что запуск новой Windows 11 запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям ОС.