Обнародованы результаты спутникового мониторинга пожаров в Азербайджане

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством спутника Azersky ежедневно проводит мониторинг пожаров, возникающих в стране в течение этого месяца.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством спутника Azersky ежедневно проводит мониторинг пожаров, возникающих в стране в течение этого месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", по полученным изображениям определены территории распространения пожаров, проведена классификация этих территорий по лесным, кустарниковым, пастбищным и посевным площадям, вычислена общая площадь.

Результаты мониторинга показали, что пожары охватили площадь в 5 311 гектаров, в том числе 3 711 гектаров в Шабране, 800 гектаров в Сиязане, 555 гектаров в Губе, 164 гектара в Шамахы, 71 гектар в Хачмазе, 6 гектаров в Шеки и 4 гектара в Габале. Около 30% территории возгорания составили лесные массивы.

Спутник Azersky осуществляет ежедневный мониторинг территории страны, что позволяет отслеживать не только последствия, но и динамику пожаров.