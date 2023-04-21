Обнародованы результаты аудита, проведенного в государственных информационных ресурсах Азербайджана

В первом квартале текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации провела аудит в государственных информационных ресурсах.

В первом квартале текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации провела аудит в государственных информационных ресурсах.

Как сообщили Report в службе, в связи с обнаруженными недочетами в сфере безопасности были подготовлены 146 аудиторских отчетов, которые совместно с рекомендациями по устранению недостатков были представлены в соответствующие структуры.

Отметим, что в 2022 году по результатам аудита, пентестинга и мониторингов было подготовлено 553 отчета в связи с недостатками в сфере безопасности, соответствующим структурам сделано предупреждение.

За первый квартал через систему электронных запросов Центра CERT Госслужбы было принято и обработано 1 830 запросов.