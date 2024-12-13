Обнародовано число резидентов технопарков в Азербайджане

16:45

В технопарках Азербайджана действуют 111 резидентов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Агагусейн Ахмедов на мероприятии, посвященном деятельности ведомства в 2024 году.

"Резидентам технопарков предоставляются льготы для реализации инновационных проектов. Одним из наших достижений в рамках доступности инфраструктуры является открытый в этом году "Азербайджанский инновационный центр". Здесь было проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие свыше 1,5 тыс. человек", - отметил он.