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Обнародовано число резидентов технопарков в Азербайджане

Обнародовано число резидентов технопарков в Азербайджане 16:45
ИКТ
13 декабря 2024 г. 16:57
Обнародовано число резидентов технопарков в Азербайджане

В технопарках Азербайджана действуют 111 резидентов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Агагусейн Ахмедов на мероприятии, посвященном деятельности ведомства в 2024 году.

"Резидентам технопарков предоставляются льготы для реализации инновационных проектов. Одним из наших достижений в рамках доступности инфраструктуры является открытый в этом году "Азербайджанский инновационный центр". Здесь было проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие свыше 1,5 тыс. человек", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı texnoparkların rezidentlərinin sayı açıqlanıb

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