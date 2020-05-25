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Обнародованы цены новых iPhone

​Обнародованы цены новых iPhone

Портал Tom's Guide обнародовал цены на новые модели iPhone компании Apple, передает Report со ссылкой на российские СМИ. 

Предполагается, что новые гаджеты будут в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12  Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). 

Они будут оснащены OLED-дисплеями, а также будут работать в сетях 5G. 

По данным портала, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов США, iPhone 12 — от 749 до 849 долларов США, Pro Max – до 1,4 тысячи долларов США.

При этом точная дата презентации смартфона пока не известна из-за ситуации с коронавирусом. 

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