​Обнародованы цены новых iPhone

Портал Tom's Guide обнародовал цены на новые модели iPhone компании Apple, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Предполагается, что новые гаджеты будут в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).

Они будут оснащены OLED-дисплеями, а также будут работать в сетях 5G.

По данным портала, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов США, iPhone 12 — от 749 до 849 долларов США, Pro Max – до 1,4 тысячи долларов США.

При этом точная дата презентации смартфона пока не известна из-за ситуации с коронавирусом.