Обнародована статистика пользователей интернета

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Производственном объединении "Бакинская телефонная связь" ("Бакы телефон рабитеси") с участием частных провайдеров и соответствующих структур прошло заседание, посвященное развитию интернета.

Как отмечает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, выступивший гендиректор ПО "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов отметил, что за последние 5 лет количество пользователей интернета и частных провайдеров в Баку увеличилось до около 400 тыс.: "В настоящее время количество абонентов провайдера "Bakinternet" составляет 170 тыс. Объем общего международного трафика превышает 40 GB. Плотность абонентов по г.Баку превышает 80%".

Выступивший председатель Интернет-сообщества Азербайджана Галиб Гурбанов заявил, что в настоящее время на повестке в основном стоит вопрос улучшения качества интернета.