"Azercell" представил отчет об итогах 2014 года

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана - компания "Azercell Telecom" провела мероприятие, посвященное итогам 2014 года.

Как сообщает Report, отмечается, что мобильный оператор, представивший свой отчет об итогах 2014 года, охватывает 51,3% рынка мобильной связи Азербайджана. Сеть компании охватывает 99,8% населения страны, а количество абонентов в конце прошлого года превысило 4,5 млн. человек.

В отчетный год компания вложила на развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана 57 млн. манатов, а за время деятельности в стране (18 лет) - 1,67 млрд. манатов. В прошлом году компания потратила на развитие сотрудников 1,2 млн. манатов, а за 18-летнюю деятельность - 14,2 млн. манатов.

Было отмечено, что в 2014 году "Azercell" перечислил в госбюджет около 112 млн. манатов, а за истекшие 18 лет - 1,11 млрд. манатов.

На мероприятии отметили, что с лета 2014 года "Azercell" ликвидировал минимальные депозиты, требуемые у абонентов для открытия роуминговых услуг. Кроме того, внедрены скидки на роуминговые услуги с Россией, Турцией, Германией и Грузией.