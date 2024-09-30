Объем рынка электронной торговли в ЕАЭС составляет 82 млрд долларов

Объем рынка электронной торговли в ЕАЭС составляет 82 млрд долларов, и этот показатель к 2030 году вырастет на 30%.

Объем рынка электронной торговли в ЕАЭС составляет 82 млрд долларов, и этот показатель к 2030 году вырастет на 30%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе Евразийского экономического форума в Ереване.

"В настоящее время общая доля электронной в ритейле ЕАЭС составляет около 13%, однако наблюдается устойчивый рост. И к 2030 году мы прогнозируем рост до 30%", - сказал он.

По его словам, по итогам прошлого года темпы роста в электронной торговле в размере 20% наблюдаются практически по всем странам. При этом постоянные пользователи интернета на пространстве союза - 78 млн человек.