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Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19%

Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19% В январе-июле 2023 года объем электронных закупок в Азербайджане составил 621,8 млн манатов.
ИКТ
12 сентября 2023 г. 14:44
Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19%

В январе-июле 2023 года объем электронных закупок в Азербайджане составил 621,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал начальник Государственной службы по антимонополии и потребительскому рынку при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

По его словам, на электронные закупки приходится 21,1% от общего объема закупок.

Аббасбейли отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем электронных закупок вырос на 18,9%, а удельный вес - на 5,7 процентных пункта.

С начала года через портал http://Etender.gov.az всего было осуществлено 3 270 закупок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron satınalmaların həcmi 19 % artıb

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