Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19%

В январе-июле 2023 года объем электронных закупок в Азербайджане составил 621,8 млн манатов.

В январе-июле 2023 года объем электронных закупок в Азербайджане составил 621,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал начальник Государственной службы по антимонополии и потребительскому рынку при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

По его словам, на электронные закупки приходится 21,1% от общего объема закупок.

Аббасбейли отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем электронных закупок вырос на 18,9%, а удельный вес - на 5,7 процентных пункта.

С начала года через портал http://Etender.gov.az всего было осуществлено 3 270 закупок.