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Объем электронной торговли в Турции вырос более чем в два раза

Объем электронной торговли в Турции вырос более чем в два раза В январе-июне текущего года объем электронной торговли в Турции вырос на 116% или в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг 348 млрд лир.
ИКТ
14 ноября 2022 г. 17:13
Объем электронной торговли в Турции вырос более чем в два раза

В январе-июне текущего года объем электронной торговли в Турции вырос на 116% или в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг 348 млрд лир.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в министерстве торговли Турции.

В первой половине этого года число заказов выросло на 38%, до 2,294 млрд. За этот период соотношение электронной торговли к общему объему торговли выросло с 17,6% до 18,5%.

За отчетный период посредством электронной торговли чаще всего приобретали бытовую технику (43,7 млрд лир). Далее следуют покупки авиабилетов (30,4 млрд лир), одежды, обуви и аксессуаров (24,6 млрд лир) и электроники (20,3 млрд лир).

Из совершавших покупки посредством электронной торговли 52% женщины, 48% - мужчины.

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