Обама выступил против производства смартфонов, к которым власти не могут получить доступ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама считает, что американским компаниям не следует производить такие мобильные устройства, к которым власти не могут получить доступ в случае серьезной необходимости. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил в пятницу во время выступления в американском штате Техас.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что не намерен комментировать конфликт между министерством юстиции США и компанией Apple по поводу взлома смартфона iPhone террориста. Вместе с тем, он сказал: "Следует задать вопрос - если с технической точки зрения можно создать устройство, к которому нельзя получить доступ, или столь мощную систему шифрования, что она полностью защищена от взлома, то как мы сможем арестовать распространителя детской порнографии или раскрыть заговор террористов?"

Ситуацию, при которой у граждан есть такие устройства, Обама сравнил с тем, как если бы "каждый носил швейцарский банк в кармане". По его словам, это, в частности, затруднило бы борьбу с незаконным уклонением от уплаты налогов или финансовыми махинациями.