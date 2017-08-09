Объявлен прием новых проектов в инкубационную программу Barama

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank объявляет вторую инкубационную программу для стартапов.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, в рамках инкубационной программы Barama стартапы смогут реализовать проекты своей мечты. Цель программы заключается в оказании помощи молодым предпринимателям, а также в стимулировании их бизнеса посредством различных ресурсов поддержки и услуг.

В инкубационную программу, которая продлится 6 месяцев, принимаются, в основном, проекты на темы ИТ и инновационные ИТ-решения в сельском хозяйстве, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.

Отбор в инкубационную программу состоит из двух этапов. На первом этапе будут оценены проекты, прошедшие регистрацию. На втором этапе отобранные команды представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. До 10 команд, успешно прошедших этот этап, получат шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama.

Желающие принять участие в инкубационной программе должны пополнить баланс своего номера Azercell на 50 AZN. Средства, начисленные на счет, принадлежат участнику. В команде должны быть 2 или более члена-учредителя. Они могут зарегистрировать свои проекты онлайн на официальном веб-сайте Центра инноваций и предпринимательства Barama или с помощью нижеследующей ссылки до 15 сентября: goo.gl/1nxuJ1.

Центр инноваций и предпринимательства Barama, являющийся бизнес-инкубатором, предоставляет владельцам бизнеса многочисленные полезные преимущества. Здесь для стартапов созданы все условия, полностью поддерживающие бизнес: менторская поддержка участникам, сетевая деятельность, возможность выхода на инвесторов и т.п. В то же время, специалисты из Azercell и PASHA Bank предоставляют стартапам финансовый консалтинг, а также проводят тренинги и мастер-классы. В распоряжение участников программы предоставлены созданная в центре виртуальная библиотека, а также офис с высокоскоростным интернетом, оснащенный всем необходимым оборудованием для реализации проекта. Кроме того, членам команды предоставляются бесплатные номера Azercell и кредитный лимит в размере 50 AZN в месяц.

В конце инкубационной программы самым успешным участникам может представиться шанс подписать с Azercell контракт на сумму в 5000 AZN. Молодые стартапы приглашаются воспользоваться возможностями, созданными Центром инноваций и предпринимательства Barama.