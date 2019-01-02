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    WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ WhatsApp откажется от поддержки некоторых популярных операционных сетей в 2019 году.

    Как передает Report, со ссылкой на Известия.ру, об этом команда мессенджера сообщила на сайте компании.

    Изменения коснутся телефонов с операционной системой Nokia Series 40, которая была создана еще в 1999 году. В 2012 году количество устройств в мире под разными редакциями Nokia S40 насчитывало боле 1,5 млрд, уточняет ixbt.com.

    Кроме того, с 1 февраля 2020 года, подобная ситуация произойдет со смартфонами на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

    Со следующего года мессенджер WhatsApp начнет показывать пользователям таргетированную рекламу.

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