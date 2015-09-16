Объем услуг в секторе связи Азербайджана в этом году вырос на 11%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года учреждения информации и связи Азербайджана оказали юридическим и физическим лицам услуги на общую сумму 1 077,0 млн. манатов, что на 10,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 72,6% услуг было оказано населению.

За отчетный период 81,1% полученной прибыли приходится на долю негосударственного сектора. Доходы от мобильной телефонной связи составляют 581,7 млн. манатов или 54,0% общей суммы доходов.