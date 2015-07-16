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    ​Объем услуг в секторе связи Азербайджана в этом году вырос на 11%

    80% полученной прибыли приходится на долю негосударственного сектора

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года учреждения информации и связи Азербайджана оказали населению, учреждениям и организациям услуги в сфере связи на общую сумму 771,8 млн. манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем услуг вырос на 10,7%, 72,5% услуг было оказано населению.

    80% полученной прибыли за отчетный период приходится на долю негосударственного сектора. 

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