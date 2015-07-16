​Объем услуг в секторе связи Азербайджана в этом году вырос на 11%

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года учреждения информации и связи Азербайджана оказали населению, учреждениям и организациям услуги в сфере связи на общую сумму 771,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем услуг вырос на 10,7%, 72,5% услуг было оказано населению.

80% полученной прибыли за отчетный период приходится на долю негосударственного сектора.