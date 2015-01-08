​Объем поступившего в Азербайджан интернет-трафика возрос на 48%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Согласно статистике первичного интернет-провайдера Азербайджана - компании "Delta Telecom", в ноябре 2014 года наблюдался резкий рост объема поступающего в страну международного интернет-трафика.

Об этом Report сообщили из министерства связи и высоких технологий.

В информации говорится, что за последний месяц объем поступившего в страну международного интернет-трафика возрос на 3,4% и составил 145 Гбит/с.

Это - самый высокий показатель объема поступившего в Азербайджан интернет-трафика в 2014 году. В соответствующий период прошлого года данный показатель увеличится на 48,3%.

В отчетный месяц максимальный объем исходящего трафика страны увеличился на 16,7% и составил 30 Гбит/с. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года данный показатель возрос на 40%.