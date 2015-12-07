Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет открытый тендер по приобретению ИТ-оборудования (приобретение годовой лицензии для программного обеспечения Manage Engine Service Desk) и проекту "Внедрение модуля управления кадрами и автоматизированного расчета заработной платы".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, конкурсная заявка в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), должна быть представлена в главный офис Банка по адресу г.Баку, Насиминский район, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза.

Заявки на тендер по приобретению ИТ-оборудования должны быть представлены до 15 декабря 2015, по второму тендеру - до 21 декабря 2015 года года не позднее 16:00.