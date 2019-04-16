Азербайджан и Россия договорились о подготовке кадров для совместного использования атомной энергии

«Русатом – Международная Сеть» и азербайджанское ЗАО «Национальный ядерный исследовательский центр» подписали протокол о намерениях в сфере подготовки кадров в совместном использовании атомной энергии в мирных целях.

Как сообщили Report в Госкорпорации «Росатом», документ подписан в Сочи на полях международного форума «АТОМЭКСПО-2019».

С российской стороны документ подписал представитель Госкорпорации «Росатом» — президент отраслевого комплекса «Русатом — Международная Сеть» Александр Мертен, с азербайджанской — председатель ЗАО «Национальный ядерный исследовательский центр» Адиль Гарибов.

"Подписанный документ закладывает основу для двустороннего сотрудничества в сферах, связанных с использованием атома в мирных целях. В частности, протоколом предусмотрено обучение азербайджанских специалистов в области ядерной науки в высших учебных заведениях России и проведение курсов повышения квалификации для административного, научного и технического персонала в различных областях использования атомной энергии в мирных целях", - отметили в госкорпорации.

Также стороны договорились об организации совместной научной работы: проведении фундаментальных и прикладных исследований, инициировании симпозиумов, семинаров, экспертных встреч, технических туров и консультаций, а также внедрении разработок совместных проектов.

Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом - Международная сеть» входит в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Компания создана в 2014 году и ее основной задачей является содействие продвижению на глобальном рынке продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли.

Между компанией «Росатом» и Азербайджаном установлено плодотворное сотрудничество в области подготовки кадров. Третий год подряд для азербайджанских абитуриентов открыта возможность для обучения на «атомных» специальностях в лучших российских вузах. В 2017/2018 годах на обучение в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ», опорный вуз Госкорпорации «Росатом») было принято пять кандидатов, предложенных азербайджанским «Национальным ядерным исследовательским центром». В этом году «Национальный ядерный исследовательский центр» рекомендовал еще троих кандидатов для поступления в «МИФИ».

Закрытое акционерное общество «Национальный ядерный исследовательский центр» создано при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в 2014 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева. Цель создания Центра – использование ядерной энергии в мирных целях путём создания современного Центра ядерной науки и технологий, внедрение ядерных технологий в промышленную, сельскохозяйственную и другие сферы.