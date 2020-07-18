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NYT: Хакеры из США и Британии причастны к взлому аккаунтов Twitter

NYT: Хакеры из США и Британии причастны к взлому аккаунтов Twitter В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей, в том числе известных людей
ИКТ
18 июля 2020 г. 09:22
NYT: Хакеры из США и Британии причастны к взлому аккаунтов Twitter

Группа молодых хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Издание утверждает, что его журналисты установили связь с несколькими людьми, которые имеют отношение к произошедшему. 

Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл некий хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Это позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.

По сведениям The New York Times, Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter. Они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится. В кругах хакеров Кирк ранее не был широко известен. Издание не располагает информацией о его личности.

В среду вечером на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более 120 тысяч долларов США.

В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.

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