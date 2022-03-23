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Nvidia запустит самый быстрый в мире суперкомпьютер с ИИ-архитектурой

Nvidia запустит самый быстрый в мире суперкомпьютер с ИИ-архитектурой Американская компания Nvidia представила технологию, на основе которой запустит самый быстрый в мире суперкомпьютер Eos.
ИКТ
23 марта 2022 г. 05:24
Nvidia запустит самый быстрый в мире суперкомпьютер с ИИ-архитектурой

Американская компания Nvidia представила технологию, на основе которой запустит самый быстрый в мире суперкомпьютер Eos.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном во вторник релизе компании.

"Ожидается, что Nvidia Eos обеспечит вычислительную производительность ИИ (искусственного интеллекта) на уровне 18,4 экзафлопс, что в четыре раза быстрее, чем у суперкомпьютера Fugaku в Японии, который в настоящее время является самой быстрой системой в мире", - говорится в заявлении.

По данным компании, суперкомпьютер начнет работу уже в этому году. Уточняется, что вычислительные мощности Eos помогут исследователям, изучающим науку о климате, цифровую биологию и будущее искусственного интеллекта.

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