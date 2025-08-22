Nvidia обсуждает с властями США возможность поставок новых ИИ-чипов в Китай

О нас

ИКТ
22 августа 2025 г. 23:10
Nvidia Corp. ведет переговоры с правительством США в надежде получить разрешение на поставки новых, более продвинутых чипов в Китай.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава компании Дженсен Хуан.

Ранее на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для китайского рынка – B30A, являющийся более мощным, чем H20, который компании разрешено поставлять в КНР.

Хуан, находящийся с визитом на Тайване, заявил в ответ на вопрос журналиста о возможности поставок в КНР новых B30A, что это зависит от решения правительства США. "Мы ведем с ним диалог. Но сейчас пока говорить об этом рано", - сказал он.

В прошлом месяце в ходе визита в Китай глава Nvidia заявил, что надеется, что компания сможет поставлять в страну более продвинутые чипы, чем H20.

Чипы H20, используемые в технологиях искусственного интеллекта, были разработаны Nvidia специально для китайского рынка с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. В апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения, но в июне изменили свое решение.

Версия на азербайджанском языке Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır

