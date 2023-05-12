Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal

Директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым генеральным директором компании Twitter.
Как передает Report, об этом пишет газета
По данным издания, Яккарино проработала в NBCUniversal более 10 лет. На протяжении своей карьеры она выступала за совершенствование методов оценки эффективности рекламы.
Владелец компании Twitter Илон Маск 11 мая сообщил на странице в одноименной сети, что в течение шести недель покинет пост ее генерального директора, новая кандидатура уже найдена. Согласно его публикации, новым генеральным директором станет женщина.