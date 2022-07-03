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Новый вирус на Android научился прятать SMS

Новый вирус на Android научился прятать SMS Вредоносное ПО для Android оказалось способно оформлять платные услуги без ведома пользователя.
ИКТ
3 июля 2022 г. 07:42
Новый вирус на Android научился прятать SMS

Вредоносное ПО для Android оказалось способно оформлять платные услуги без ведома пользователя.

Как передает Report, об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты корпорации отметили, что найденные вирусные программы, которые могут оформлять платные подписки втайне от пользователей, крайне распространены на платформе Android. Авторы исследования рассказали о новой вредоносной программе, атакующей абонентов определенных сотовых операторов.

Отмечается, что опасное ПО способно скрытно оформить на номер пользователя большое количество платных подписок. Особенность новой вредоносной программы заключается в том, что она научилась прятать SMS-сообщения, которые оператор обычно присылает для подтверждения факта оформления подписки или совершения платежа.

По словам специалистов, остановить опасные программы можно с помощью внесения изменений в Android API и более подробного изучения приложений, находящихся на модерации Google Play. Также в корпорации посоветовали отказаться от скачивания программ из неизвестных источников и ограничить для приложений возможность читать входящие SMS.

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Версия на азербайджанском языке "Android"də yeni virus SMS-i gizlətməyi öyrənib

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