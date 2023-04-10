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Новый мультирегиональный хаб Microsoft в Казахстане охватит и Азербайджан

Новый мультирегиональный хаб Microsoft в Казахстане охватит и Азербайджан Microsoft планирует открыть в Казахстане мультирегиональный хаб, который будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
ИКТ
10 апреля 2023 г. 13:09
Новый мультирегиональный хаб Microsoft в Казахстане охватит и Азербайджан

Microsoft планирует открыть в Казахстане мультирегиональный хаб, который будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Сообщается, что этот вопрос был обсужден в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и гендиректора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко.

"Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей", - отметил Мусин.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft”un Qazaxıstanda açılacaq yeni multiregional habı Azərbaycanı da əhatə edəcək
Версия на английском языке Microsoft's new multi-regional hub in Kazakhstan to cover Azerbaijan

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