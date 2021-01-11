Новый мессенджер набирает популярность у желающих отказаться от WhatsApp

Согласно новому пункту, прилагаемому к пользовательскому соглашению мессенджера WhatsApp, пользователь обязан предоставить Facebook свои персональные данные

К программе обмена сообщениями BiP компании Turkcell за последние 3 дня подключились 4,6 млн турецких пользователей по принципу "Пусть данные Турции останутся в Турции".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Turkcell.

Компания объявила, что только за вчерашний день 1 млн 124 тыс. человек загрузили приложение BiP.

BiP - это приложение для обмена сообщениями, разработанное Turkcell в 2013 году для пользователей iOS и Android и может использоваться всеми абонентами оператора. BiP можно бесплатно загрузить из App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Напомним, что согласно новому пункту, прилагаемому к пользовательскому соглашению мессенджера WhatsApp, пользователь обязан предоставить Facebook свои персональные данные.