Новый компьютерный вирус может поразить тысячи устройств

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Эксперты обнаружили новую компьютерную уязвимость, от которой потенциально могут пострадать сотни тысяч электронных устройств, приложений и сервисов.

Пока неясно, насколько серьезной является угроза, отмечает Report со ссылкой на BBC. Некоторые эксперты полагают, что она может привести к катастрофе. Часть из них уверена, что с угрозой можно будет справиться.

Проблему описали в своем блоге эксперты Google. Злоумышленники могут с помощью повсеместно используемого компьютерного кода получить контроль над устройствами пользователей. Проблему обнаружили в glibc- это открытая база различных кодов, которые используются в устройствах, подключаемых к интернету.

Этот же код лежит в основе многих языков программирования, например, PHP или Python. Это создает потенциальную угрозу для целого ряда сайтов и сервисов - хакеры могут взломать значительную часть мировых виртуальных систем или получить контроль над ними.

Инженеры Google совместно со специалистами по безопасности из Red Hat разработали программное обеспечение, способное разрешить проблему.

Проблема в том, что точно неизвестно, сколько систем и устройств используют этот код, а значит, подвержены угрозе. В зоне безопасности находятся устройства на базе Android, которые не используют эту библиотеку. Также вне зоны риска находятся операционные системы Windows и OS X.