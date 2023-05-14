Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть.

Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе", - отметила Яккарино, отвечая на твит Маска о ее назначении.

Новый гендиректор отметила, что она пока не такая "плодовитая", как Маск, но так же привержена будущему платформы. Она также предложила пользователям оставить предложения и вместе создать Twitter 2.0.

12 мая Илон Маск подтвердил, что Линда Яккарино станет новым гендиректором Twitter. По его словам, она сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а он отдаст приоритет разработке продукта и новым технологиям.