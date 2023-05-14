О нас

Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть.
ИКТ
14 мая 2023 г. 08:49
Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе", - отметила Яккарино, отвечая на твит Маска о ее назначении.

Новый гендиректор отметила, что она пока не такая "плодовитая", как Маск, но так же привержена будущему платформы. Она также предложила пользователям оставить предложения и вместе создать Twitter 2.0.

12 мая Илон Маск подтвердил, что Линда Яккарино станет новым гендиректором Twitter. По его словам, она сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а он отдаст приоритет разработке продукта и новым технологиям.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
13 мая 2023 г. 14:13
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi