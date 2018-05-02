Новые очки виртуальной реальности от Facebook Oculus Go поступили в продажу

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Очки виртуальной реальности Oculus Go от компании Facebook поступили в продажу 1 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил во вторник на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния), трансляцию которой вел телеканал ABC 7.

"Oculus Go доступны для доставки с сегодняшнего дня. Минимальная цена составит $199", - сказал Цукерберг. "Это первые по-настоящему доступные очки виртуальной реальности, не требующие подключения других устройств", - отметил он.

Oculus Go позволяют использовать виртуальную реальность "без ПК или проводов", сообщается на сайте компании.

Глава Facebook также объявил, что компания собирается в долгосрочной перспективе "поднять технологии виртуальной и дополненной реальности на совершенно новый уровень", к примеру, создавать ощущение присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.