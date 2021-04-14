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Новшество в İnstagram

Новшество в İnstagram Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями
ИКТ
14 апреля 2021 г. 21:59
Новшество в İnstagram

Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями.

Как передает Report, об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.

"Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", - говорится в сообщении Моссери.

Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.

Также Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для сети Facebook.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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